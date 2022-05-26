Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Городской общественный транспорт Санкт-Петербурга из-за празднования Дня города с 27 по 29 мая изменит работу. Также на это время в центре Северной столицы будут введены ряд ограничений для автомобилей, предупреждает 26 мая пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

gov.spb.ru Невский проспект

Напомним, 27 мая Санкт-Петербургу исполняется 319 лет. Так как день рождения выпадает на рабочую пятницу, основные праздничные мероприятия запланированы на ближайшие выходные, что скажется на работе общественного транспорта.

Так, в пятницу, 27 мая, в связи с проведением торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому с 09:00 до 11:00 мск движение транспортных средств по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади будет прекращено. В полуночи этого же деня, в связи с проведением XXV Фестиваля мороженого до 02:00 мск 29 мая движение транспортных средств по площади Островского и улицы Зодчего Росси будет прекращено.

Также с 00:00 мск 27 мая до 02:00 мск 29 мая будет запрещена остановка автотранспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулке Крылова. Кроме того, с полуночи до 22:00 мск 27 мая будет прекращено движение транспортных средств по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади, а оттуда до Кленовой улицы вдоль дома №4. Также на это время будет запрещена остановка транспортных средств по Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома №4.

Отметим, что для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь с субботы, 28 мая, на воскресенье, 29 мая, петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме.

«Движение поездов в ночное время будет осуществляться с увеличенными интервалами. Отметим, что с 02:00 до 04:30 в кассах и автоматах, расположенных в вестибюлях станций метрополитена, можно будет приобрести только жетоны за наличный расчет. При этом оплатить проезд в турникетах можно будет всеми видами действующих проездных билетов или банковской картой», — предупредили в комтрансе.

Также в ночь с 28 на 29 мая с 00:00 до 06:00 будет организована работа городского наземного транспорта с интервалом движения 30 минут по маршрутам: автобусы №8,12,56,77,80,93, 106, 114, 142 и 154; троллейбус № 46.

Кроме того, с 22:00 мск 28 мая до 03:00 мск следующего дня в связи с проведением культурно-массовых мероприятий «Музыка Дворцового моста» и «Петровский фестиваль огня» будут введены временные ограничения движения автотранспорта. Так, движение транспортных средств по Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста, Мраморному переулку, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Дворцовой площади, Адмиралтейскому проспекту от Исаакиевской площади до Гороховой улицы (в направлении к Дворцовому проезду), Адмиралтейской набережной, Дворцовому мосту и Адмиралтейскому проезду будет прекращено.

Также 28 мая с 06:00 мск до 23:59 мск будет введен запрет остановки автотранспорта по Малой Морской улице от Невского пропета до Гороховой улицы, Дворцовой набережной и Мраморному переулку.