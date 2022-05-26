Москва, , 12:23 — REGNUM Российский актёр Сергей Бурунов раскрыл подробности озвучки персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщил портал «Слово и Дело» 25 мая.

Сергей Бурунов Кадр из интервью для Надежды Стрелец

«Эта работа очень дорога мне. Фильм я озвучивал неделю. Работа, конечно, наисложнейшая. Ди Каприо — невероятный артист. Когда я озвучивал Джордана Белфорта, помню, еле выжил, если честно. Что с самим актером происходило — даже не могу представить. «Волк с Уолл стрит» на каких-то невероятных ресурсах сыгран, я не понимаю, как он справился», — признался актёр. Также Бурунов отметил, что озвучка в «Волке с Уолл-стрит» стала для него одной из самых сложных работ.

Напомним, что премьера «Волка с Уолл-стрит» состоялась в России 6 февраля 2014 года. Режиссёром картины выступил Мартин Скорсезе («Славные парни»).

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