Провиденс, США, 26 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Когда США переступили порог в 1 миллион смертей от COVID-19, эту веху довершили массовые расстрелы, в которых погибли люди, которые просто жили своей жизнью: шли за продуктами, в церковь или в школу, сообщает 26 мая Associated Press. Эта цифра, когда-то немыслимая, теперь стала необратимой реальностью в стране — так же, как и постоянная реальность насилия с применением огнестрельного оружия, которое убивает десятки тысяч людей каждый год.

В память о жертвах

Американцы всегда мирились с высоким уровнем смертности и страданий — среди определенных слоев общества. Однако огромное число смертей от предотвратимых причин и очевидное признание того, что никаких перемен в политике не предвидится, заставляет задуматься: неужели массовые смерти стали приемлемы в Америке?

«Я думаю, что факты однозначны и совершенно очевидны. Мы будем мириться с огромным числом боен, страданий и смертей в США, потому что мы мирились с ними в течение последних двух лет. Мы это делали на протяжении всей нашей истории», — говорит эпидемиолог и профессор Йельского университета Грегг Гонсалвес.

По словам профессора Колумбийского университета Сонали Раджан, изучающей проблему насилия в школах, есть множество параллелей между реакцией США на COVID-19 и реакцией на эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия.

«У нас в стране мы долгое время считали нормальной массовую гибель людей. Насилие с применением огнестрельного оружия оставалось критической проблемой общественного здоровья на протяжении десятилетий», — сказала она, отметив, что, по оценкам, каждый год около 40 тыс. человек погибают в результате стрельбы.

«Некоторые создают последовательный нарратив, который убеждает людей, что подобные вещи неизбежны, — считает врач скорой помощи Меган Рэнни, она занималась исследованием проблемы насилия с применением оружия. — Это разделяет нас, когда люди думают, что ничего не могут сделать».

По словам Рэнни, в США делается акцент на индивидуальной ответственности за свое здоровье и существует напряженность между личностью и обществом.

«Правда в том, что жизнь любого человека, смерть или инвалидность любого человека на самом деле влияют на общество в целом», — говорит она.