В Кабардино-Балкарии фермер попался на хищении и отмывании денежных средств
Нальчик, 26 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пойдет под суд житель города Нальчика, обвиняемый в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём. Являясь директором сельхозпредприятия, он похитил более 13 млн рублей, считает следствие, которое завершило расследование по данному уголовному делу.
Как установлено, суть мошенничества заключалась в том, что 59-летний фермер заключил договор с предприятием из Казани, пообещав отгрузить кукурузу на 28 млн рублей. Однако на самом деле он отправил лишь половину объема зерна, указанного в контракте. Остальные денежные средства, оплаченные в полном объеме по контракту, злоумышленник присвоил.
Когда мошенничество вскрылось, на банковские счета фермера и его имущество был наложен арест. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.