Нальчик, 26 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пойдет под суд житель города Нальчика, обвиняемый в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём. Являясь директором сельхозпредприятия, он похитил более 13 млн рублей, считает следствие, которое завершило расследование по данному уголовному делу.

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Как установлено, суть мошенничества заключалась в том, что 59-летний фермер заключил договор с предприятием из Казани, пообещав отгрузить кукурузу на 28 млн рублей. Однако на самом деле он отправил лишь половину объема зерна, указанного в контракте. Остальные денежные средства, оплаченные в полном объеме по контракту, злоумышленник присвоил.

В дальнейшем обвиняемый совершил незаконные финансовые операции, легализовав похищенные денежные средства. Он заключил несколько договоров на покупку сельхозпродукции и оплатил заказы, но потом расторг контракты. В результате деньги вернулись ему», — рассказали в МВД по КБР.

Когда мошенничество вскрылось, на банковские счета фермера и его имущество был наложен арест. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.