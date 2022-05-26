Ещё 147 жителей Ростовской области победили COVID-19
Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Ещё 157 жителей Ростовской области получили положительный тест на коронавирус, выписаны с выздоровлением 147 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 мая.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новые случаи заражения подтверждены в 32 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (31), Аксайском (16), Белокалитвинском (14) районах, Батайске и Таганроге (по десять). Более 43% заразившихся — люди старше 66 лет, около 6% — дети.
Справиться с COVID-19 не смог ещё 89-летний мужчина.
Всего в Ростовской области подтверждено 375 947 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 363 880 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 924 человека.