Канберра, 26 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Исследователи из Университета Квинсленда нашли решение для улучшения фертильности у женщин с ожирением после успешного испытания, проведенного в лабораторных условиях. Об этом 26 мая сообщил телеканал Nine News.

athletic-mindset.com Ожирение

Исследование показало, что распространенное лекарство от диабета 2 типа изменяет репродуктивные гормоны у мышей с ожирением и может улучшать фертильность у людей. Профессор Школы биомедицинских наук Чен Чен сказал в интервью Nine News, что результаты являются многообещающими, поскольку репродуктивные циклы человека и мышей схожи.

«После восьми недель лечения уровень глюкозы в крови у мышей нормализовался, масса тела снизилась, репродуктивные циклы восстановились, а репродуктивные гормоны и овуляция в значительной степени восстановились по сравнению с мышами, которые не проходили данную терапию», — рассказал он.

Отмечается, что используемым препаратом является дапаглифлозин, который известен тем, что снижает уровень глюкозы в крови.