Москва, 26 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. У Министерства транспорта РФ нет планов по введению дополнительных сборов при покупке авиабилетов, сообщили 26 мая в ведомстве.

Посадка самолета

В Минтрансе РФ прокомментировали информацию СМИ, согласно которой обсуждается возможность введения нового сбора с пассажиров для решения форс-мажорных ситуаций.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о планах введения дополнительных сборов с авиапассажиров при покупке билетов пресс-служба Минтранса России сообщает, что данный вопрос министерством не рассматривается», — цитирует заявление ТАСС.