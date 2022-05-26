Донецк, 26 мая 2022, 11:28 — REGNUM Работа по разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно. Об этом 26 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он также отметил, что важно помимо скорости уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что на «Азовстали» в Мариуполе выявлены и задержаны украинские боевики, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил.
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