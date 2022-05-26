Донецк, 26 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Работа по разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно. Об этом 26 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Территория завода «Азовсталь» — больше десяти квадратных километров, поэтому это займет определенное время. Но мы ускоряемся, ускоряемся», — сказал он РИА Новости.

Он также отметил, что важно помимо скорости уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что на «Азовстали» в Мариуполе выявлены и задержаны украинские боевики, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил.

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