Канберра, 26 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Новое исследование ученых из Университета Мельбурна показало, что страсть к азартным играм среди бывших военных в Австралии является одной из проблем, с которыми сталкиваются ветераны после того, как покидают службу в Силах обороны страны. Об этом 26 мая сообщил телеканал Nine News.

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Так, ученые выяснили, что ветераны Сил обороны Австралии почти в два раза чаще, чем гражданские лица, склонны к азартным играм, причем более 13% ветеранов привязываются к азартным привычкам в течение пяти лет после увольнения в запас. Исследование также показало, что только 2,1% ветеранов, которые борются с посттравматическим стрессовым расстройством употреблением алкоголя и наркотиков, обращаются за помощью в связи с пристрастием к азартным играм.

Профессор Оливия Меткалф, соавтор исследования, предупредила, что «разрушительная и вредная» проблема азартных игр может быстро стать вопросом жизни и смерти для бывших австралийских военных.

«Игроки подвержены высокому риску самоубийств из-за разрушительных финансовых последствий невылеченной игровой зависимости, а также из-за бездомности», — сказала она в интервью Nine News.