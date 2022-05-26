Москва, 26 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. К катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем востоке привели глобальные амбиции НАТО. Об этом 26 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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«Что касается Африки, то катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии. В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что истинной целью англосаксов, которая не меняется веками, является построение системы их господства над миром.