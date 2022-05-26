Ярославль, 26 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. ПАО «Славнефть-ЯНОС» вновь стало дипломантом конкурса Премии правительства РФ в области качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

«Славнефть-ЯНОС»

В 2021 году премия отметила 25 лет с момента своего учреждения и за эти годы стала самым значимым в России конкурсом по исследованию эффективности бизнес-процессов, а также вошла в десятку лучших мировых практик в рейтинге аналогичных международных систем. Юбилейный год стал рекордным по количеству поступивших на конкурс заявок — их было более 500.

24 мая Совет премии под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова утвердил кандидатов на получение звания лауреатов и дипломантов 2021 года. На суд экспертов организации-участники представляли свои достижения в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также проекты по внедрению высокоэффективных методов менеджмента качества за период деятельности с 2015 по 2020 годы.

Наряду с ПАО «Славнефть-ЯНОС» дипломантами стали ещё 15 предприятий из разных регионов страны. Лауреаты премии станут известны позднее, когда выйдет соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации.

Напомним, что в 2008 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» становилось лауреатом Премии правительства РФ в области качества, а последние два года является дипломантом престижного конкурса. Также ежегодно товарная продукция предприятия стабильно входит в «золотую сотню» конкурса «100 лучших товаров», тем самым подтверждая высокие стандарты качества выпускаемой продукции и продолжая лучшие традиции новаторства в нефтеперерабатывающей отрасли.