Джакарта, , 11:26 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И созвонился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, чтобы обсудить совместные шаги для обеспечения успешного проведения саммита G20 на Бали, сообщает Antara.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Китай решительно поддерживает Индонезию в выполнении ее обязанностей принимающей стороны саммита на Бали», — заявил глава МИД Китая.

Ван И считает, что Азия набирает обороты в глобальном управлении, поскольку Индонезия, Таиланд и Камбоджа принимают важные многосторонние конференции. Китай также готовится к саммиту группы развивающихся стран Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАP (БРИКС).

«Президент Джоко Видодо несколько раз подчеркивал, что G20 — это экономический форум, а не политический форум с момента его создания, и Китай полностью согласен с этим», — заявил министр иностранных дел Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии через управление по защите индонезийских граждан заявило, что ни один гражданин Индонезии не пострадал в результате стрельбы в начальной школе в штате Техас (США).

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