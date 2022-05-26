Канберра, 26 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 26 мая бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон дал первое интервью после своего поражения на федеральных выборах 21 мая. В эфире радиостанции 2GB политик сказал, что «не будет зацикливаться» на тяжелом поражении «Коалиции» на выборах и вместо этого снова станет «тихим австралийцем».

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Моррисон и его семья вернутся в свой дом в Сазерленде после того, как более трех лет они прожили в Доме Киррибилли, официальной резиденции премьер-министра Австралии.

«У людей постоянно происходят большие перемены в жизни … Я снова стану тихим австралийцем … Я с нетерпением жду возможности снова провести время со своим электоратом по округу Кук», — отметил он.

Напомним, что новым лидером Либеральной партии Австралии станет бывший министр обороны в кабинете Моррисона Питер Даттон, а сам Скотт Моррисон будет обычным депутатом Палаты представителей.