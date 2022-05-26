Москва, , 11:26 — REGNUM Соединённые Штаты пытаются глобализировать Североатлантический альянс. Для этого они пытаются использовать «российскую угрозу» Африке. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон прилагает усилия для того, чтобы придать НАТО «функции мирового жандарма далеко за пределами изначальной зоны ответственности Североатлантического альянса».

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«Вашингтон прежде всего заинтересован в том, чтобы подключить альянс к сдерживанию Китая. Именно в этом состоит главное предназначение пестуемых США региональных проектов по укреплению безопасности на Индо-Тихоокеанском пространстве», — пояснил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Что касается Африки, то, по словам Грушко, «катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО ещё долго будут ощущаться в Ираке, Ливии и Сирии».

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«В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма», — констатировал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее министры обороны Испании и Великобритании на совместной пресс-конференции в Мадриде заявили, что расширение влияния и активности России в Африке представляет «тревожную угрозу» безопасности стран НАТО наряду с конфликтом на Украине и должно быть решено военным альянсом. Как подчеркнула глава испанского минобороны Маргарита Роблес, НАТО не может оставаться равнодушным в этой ситуации.

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