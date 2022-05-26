Москва, 26 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В мае 2022 года Банк России наблюдал рост активности телефонного мошенничества. Об этом сегодня, 26 мая, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передают РИА Новости.

Телефонный мошенник

По его словам, с начала мая уже заблокировано более 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте.

За I квартал 2022 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,3 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Уваров уточнил, что в основном мошенники звонят с городских номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали звонить жителям РФ, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг».

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