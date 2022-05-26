ЦБ предупредил жителей РФ об активизации телефонных мошенников
Москва, 26 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В мае 2022 года Банк России наблюдал рост активности телефонного мошенничества. Об этом сегодня, 26 мая, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передают РИА Новости.
По его словам, с начала мая уже заблокировано более 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте.
За I квартал 2022 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,3 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Уваров уточнил, что в основном мошенники звонят с городских номеров.
Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали звонить жителям РФ, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг».
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