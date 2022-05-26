Канберра, 26 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Зоологи и зоозащитники призывают жителей Австралии осторожно водить машину, чтобы избежать ненужной гибели на дорогах диких животных, численность которых и так резко сократилась после нескольких лет стихийных бедствий. Об этом 26 мая сообщил телеканал Nine News.

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Кристи Ньютон из зоозащитной организации WIRES сказала в интервью NineNews, что недавние наводнения в Восточном Квинсленде и Новом Южном Уэльсе могут привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий с дикими животными, которые меняют место обитания.

«В этом году ситуация может быть еще хуже, потому что они передвигаются на немного большие расстояния, чтобы найти себе пропитание … Жизненно важные источники пищи, такие как травы, были истощены, в результате чего многие животные голодали или были вынуждены покинуть свою привычную среду обитания в поисках пищи», — объяснила Ньютон.