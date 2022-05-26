Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за то, что их поведение сделало возможным приостановление обязательного соблюдения масочного режима. Сознательность петербуржцев Беглов отметил 26 мая в своём Telegram-канале.

gov. spb. ru Александр Беглов

«Спасибо, дорогие петербуржцы за вашу ответственность и осознанность, которая помогла нам сформировать коллективный иммунитет», — заявил губернатор.

Вместе с тем Беглов призвал жителей города продолжать быть внимательными к собственному здоровью и здоровью окружающих. К тому же в Петербурге продолжается компания по вакцинации населения от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге с 27 числа снимается требование по обязательному использованию масок, теперь это лишь рекомендация. Также допускается неограниченное количество посетителей массовых мероприятий. Все остальные ограничения продлеваются до 1 июля 2022 года.