Тюмень, , 11:24 — REGNUM В Тюменской области Нефтегазовый кластер объединяет порядка 70 предприятий. Об этом сообщил тюменский губернатор Александр Моор 26 мая во время своего отчёта в областном парламенте.

Информационный центр правительства тюменской области

«Для развития кооперационных цепочек нефтегазового кластера в конце 2021 года было принято решение о новой мере поддержки в виде возмещения нефтегазодобывающим компаниям части стоимости товарно-материальных ценностей, приобретенных у участников кластера, зарегистрированных в Тюменской области. Процент возмещения варьируется от 1,5 до 5. Аналогов такой поддержки в стране нет», — отметил Александр Моор.

Кроме того, вокруг «Сибура» формируется нефтехимический кластер. Отмечается, что 83 тюменских производителя уже реализовали 64 импортозамещающих проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области предприятиям в 2021 году оказана экономическая поддержка из регионального бюджета на 21,2 млрд рублей.

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