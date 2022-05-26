Лондон, , 12:01 — REGNUM 26 мая правительство Великобритании изложит новые меры поддержки жителей, страдающих от рекордного снижения уровня жизни. Премьер-министр Борис Джонсон стремится увести разговор от изобличительного доклада о незаконных вечеринках на Даунинг-стрит на тему мер против экономического кризиса, который в конечном счете может оказаться более опасным для его политического будущего, сообщает 26 мая Bloomberg.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Канцлер казначейства Риши Сунак представит комплексные меры по оказанию помощи семьям, столкнувшимся с растущими счетами, сообщил Bloomberg представитель Консервативной партии на условиях анонимности. Предложение Сунака, которое предлагается частично финансировать за счет налога на прибыль нефтяных и газовых компаний, не будет единственным, в планах есть и другие меры поддержки, сказал собеседник агентства. Казначейство отказалось комментировать ожидаемое заявление Сунака.

Поворот Джонсона к вопросу стоимости жизни последовал после того, как премьер-министр оказался под ударом после доклада о том, как высокопоставленные чиновники пили и развлекались на незаконных вечеринках в то время, когда остальная Великобритания находилась под строгими ограничениями из-за коронавируса.

Премьер-министр сказал, что он «посрамлен» выводами доклада, но призвал страну позволить его правительству сосредоточиться на других вопросах.

Сдерживание рекордной инфляции может стать серьезным испытанием для знаменитой устойчивости британского премьера, которого собственные политические затруднения регулярно отвлекают от проблем страны. Великобритании угрожает выйти на первое место среди развитых стран, сильнее всего пострадавших от стагфляции. Ожидается, что цены вырастут на 13% в 2022 и следующем году, что станет самым высоким показателем среди стран «Большой семерки».

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