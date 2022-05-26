Иркутск, 26 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 26 мая известило о вынесении приговора с реальными сроками заключения в отношении бывшего мэра Иркутского районного муниципального образования Игоря Наумова, бывшего депутата Думы г. Иркутска Олега Геевского и депутата Думы Иркутского района Олега Логашова. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

Следствием и судом установлено, что с 2011 по 2015 гг. организованной группой в составе указанных лиц и бывшего ректора ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» совершен ряд мошенничеств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Данная группа незаконно приобретала права на земельные участки на 11 — 12 км Байкальского тракта, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, через предоставление аффилированным им дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Все эпизоды преступной деятельности сопровождались превышением должностных полномочий бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым.

В последующем с целью легализации имущества, сокрытия факта незаконного приобретения права собственности на земельные участки, придания правомерного вида владению и распоряжению ими, членом организованной группы Олегом Геевским посредством заключения неоднократных фиктивных сделок подконтрольными ему лицами, включенными в состав участников ДНТ, с подставными физическими и юридическими лицами, была осуществлена продажа всех земельных участков.

Незаконными действиями участников организованной группы Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере в виде рыночной стоимости данных участков в размере свыше 550 млн рублей.

Объем материалов уголовного дела составил 225 томов. Следователями СК допрошены в качестве свидетелей более 1000 человек, проведено более 50 различных судебных экспертиз.

Сегодня приговором Куйбышевского районного суда г. Иркутска подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора Игорю Наумову назначено наказание в виде 8 лет, Олегу Геевскому — 5 лет 6 месяцев, Олегу Логашову — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Бывший ректор ФГБОУ ВПО «ИрГСХА», который скрылся от органов предварительного следствия, находится в международном розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Иркутской области 26 мая известило о заключении под стражу заместителя мэра администрации Ангарского городского округа.

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