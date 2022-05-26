Ереван, , 11:23 — REGNUM В Ереване члены оппозиционного движения «Сопротивление», добивающиеся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 26 мая поддержали акцию протеста родственников погибших в войне 2020 года в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство News. am.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, акция проходит возле здания Высшего судебного совета (ВСС). Родные погибших требуют возбуждения уголовного дела в отношении Пашиняна.

«Вчера в суде судебные распорядители, находящиеся в подчинении ВСС, говорили с родителями грубо и нагло. Это невозможно даже представить, но и это стало реальностью», — сказал журналистам депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арам Вардеванян.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.

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