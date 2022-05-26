Североморск, Мурманская область, , 11:23 — REGNUM На Северном флоте (СФ) ВМФ России проходят традиционные ежегодные четырёхдневные практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ под названием «Кумжа-2022». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

На Северном флоте Mil.ru

Целью практических занятий является ознакомление будущих командиров соединений и командующих объединениями, большинство из которых — полковники и генералы, с современным вооружением, способами его применения, а также с системой управления силами и войсками флота.

Слушатели академии начали знакомство с Северным флотом с отдания почестей воинам-североморцам, героически отстоявшим советское Заполярье в годы Великой Отечественной войны. После этого в защищённом командном пункте регионального центра управления обороной им показали учебные видеофильмы по тематике проводимых занятий.

25 мая полковники и генералы знакомились в Гаджиево со структурой, системой базирования и боевыми возможностями подводных сил Северного флота.

пресс-служба СФ «Для осмотра слушателей подготовлены современные атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проекта 955 и 955-А «Юрий Долгорукий» и «Князь Олег», РПКСН проекта 667 БДРМ «Карелия», атомная подводная лодка «Вепрь», дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» и противодиверсионные катера проекта «Грачонок» на которых военнослужащие отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами обеспечивают безопасность пунктов базирования подводных сил и патрулирование акватории».

26 мая должен состояться ознакомительный выход в море, где будут разыграны несколько эпизодов различных тактических учений.

пресс-служба СФ «Завершатся практические занятия для слушателей… демонстрацией морской десантной подготовки арктической группировки в губе Грязная, посещением филиалов военно-морского музея СФ и осмотром современной авиационной техники армии ВВС и ПВО СФ на аэродроме Североморск-1».

С военного аэродрома слушатели отправятся к месту учёбы в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие морской пехоты Северного флота, входящие в состав арктической группировки, совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели в губе Грязная Кольского залива тренировку по морской десантной подготовке.

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