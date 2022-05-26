Луганск, 26 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной республики уничтожили ща сутки 17 украинских боевиков. Об этом 26 мая сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава; пять бронетранспортеров; девять единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.