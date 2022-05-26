Йошкар-Ола, 26 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В городе Йошкар-Оле погиб мужчина в собственной ванной. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

MikeBird Ванна

Инцидент произошел в ночь на 25 мая. По предварительным данным, 32-летний мужчина в связи с отключением горячей воды решил нагреть ее прямо в ванне и опустил в нее кипятильник. Мужчина при погружении в воду получил смертельный удар током.

ИА REGNUM ранее сообщало, в одной из квартир Абакана обнаружили тело 13-летней девочки с признаками поражения электрическим током.

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