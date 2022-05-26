Калуга, 26 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Банк производителей продукции в сфере строительства и ЖКХ, расположенных на территории Калужской области, создан региональным министерством строительства и ЖКХ. Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ области Вячеслава Лежнина.

admoblkaluga.ru На производстве материалов для строительства и ЖКХ

«В целях своевременного выполнения строительных и коммунальных работ в условиях санкционного давления и для нормальной организации работы предприятий строительства и жилищно-коммунального комплекса необходимо обладать полной информацией о производителях материалов и комплектующих. Стройке и коммунальному комплексу, как правило, требуется много комплектующих и компонентов, а значит, отсутствие даже одного из них может негативно повлиять на производственный процесс, чего допустить никак нельзя. Поэтому постоянно провожу встречи с руководителями предприятий региона, для выявления возможных проблем и выработки совместных решений. Одним из результатов этих встреч стало решение о подготовке перечня организаций — производителей продукции в сфере строительства и ЖКХ, расположенных на территории региона. Этот перечень мы назвали «Банк данных». Он создан с целью упрощения коммуникации между производителями и должен способствовать формированию новых логистических цепочек, а также снижению риска по их разрыву», — отметил Вячеслав Лежнин.

Банк данных производителей продукции в сфере строительства и ЖКХ размещён на сайте отраслевого министерства. В него включены взятые из общедоступных источников сведения о калужских производителях. Данный информационный перечень не является исчерпывающим — по задумке организаторов, он должен постоянно обновляться и дополняться, чтобы не терять своей актуальности. Любой производитель продукции для строительства и коммунальной сферы может с полным правом занять своё место в областном банке данных.