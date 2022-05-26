Москва, , 11:22 — REGNUM Свои поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с национальным праздником республики — Днем независимости, направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 26 мая опубликован на сайте азербайджанского президента.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии», — говорится в обнародованной телеграмме.

Также российский лидер указал, что Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, а также с удовлетворением отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

Кроме того, Путин уточнил, что Декларация о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, «будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах» и это в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух стран.

Помимо этого, президент РФ пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны — счастья и процветания.

Отметим, День независимости в Азербайджане отмечают 28 мая.