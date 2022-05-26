Москва, 26 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Свои поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с национальным праздником республики — Днем независимости, направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 26 мая опубликован на сайте азербайджанского президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии», — говорится в обнародованной телеграмме.

Также российский лидер указал, что Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, а также с удовлетворением отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

Кроме того, Путин уточнил, что Декларация о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, «будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах» и это в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух стран.

Помимо этого, президент РФ пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны — счастья и процветания.

Отметим, День независимости в Азербайджане отмечают 28 мая.