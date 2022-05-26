Симферополь, 26 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Федеральное финансирование в 259 млн рублей получит Республика Крым в 2022 году на развитие туристической инфраструктуры. Об этом 26 мая сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Средства будут направлены на развитие пляжных зон, создание туристических маршрутов, установку и оснащение туристических информационных центров, разработку электронных путеводителей и другие цели. Выделение средств осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — уточнил Аксёнов.

Распоряжение о выделении регионам средств на развитие туристической инфраструктуры подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Всего в регионы на эти цели будет направлено 3,5 млрд рублей.