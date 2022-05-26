Красноярск, 26 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Красноярский арбитраж в лице судьи Полищук отказал службе строительного надзора и жилищного контроля региона в удовлетворении иска, не став запрещать краевому фонду, учрежденному красноярским правительством, привлекать средства дольщиков в строящиеся дома жилого района «Солонцы-2». Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы, передаёт ИА REGNUM.

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Пока обнародована только результативная часть решения — «в удовлетворении заявленных требований отказать».

Истец требовал приостановить ответчику на полгода право привлекать средства дольщиков в четыре дома в 10-м квартале жилого района «Солонцы-2».

Напомним, в арбитраже также на сегодня есть не до конца рассмотренный банкротный иск к Красноярскому краевому фонду жилищного строительства. Его начнут рассматривать 14 июня 2022 года.