Москва, 26 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Заградительные отряды сформированы в украинских войсках для устранения солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях. Об этом рассказал пленный украинский военный, запись его допроса опубликовало Министерство обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Военнопленного Дмитрия Тарасюка призвали в 95-ю десантно-штурмовую бригаду в 13-й отдельный батальон. В плен он попал 25 мая.

«Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, — кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать», — сказал Тарасюк.

Он упомянул также о взводе «отказников», которых после ухода «никто никогда не видел».

Как сообщало ИА REGNUM, посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее рассказал о нахождении в плену около 8 тыс. украинских военнопленных.

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