Москва, , 11:21 — REGNUM Всё больше стран мира стремятся всё сильнее дистанцироваться друг от друга в целях обеспечения собственной продуктовой безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала решение властей Индии ввести ограничения на экспорт сахара.

Сахар Humusak

«К крупнейшим экспортерам сахара на мировом рынке приято относить пять стран: Бразилию, Индию, ЕС, Китай и Таиланд. С одной страны, ситуация не так опасна, так как запрет распространяется на период до октября (на текущий сезон), с другой стороны, важны решения, которые примут правительства Бразилии, Китая и Таиланда, — сказала Лебединская. — Бразилия планирует использовать большую часть своего урожая сахара для других целей, а именно для производства этанолового топлива, чтобы обуздать рост цен на энергию, а рыночная цена на биотопливо компенсирует штрафы компаний. Китай пока каких-либо заявлений не делал. Таиланд ждет хорошего урожая сахара, однако страна может столкнуться с логистическими проблемами при обеспечении грузов. Возможная альтернативна выпадающим поставкам — Египет, который рассчитывает произвести 2,8 млн тонн сахара в 2022 году по сравнению с 3 млн тонн в 2021 году».

Учитывая все вышесказанное, как полагает Лебединская, цена сахара на мировом рынке будет расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Индия экспортировала около 9 млн тонн сахара.

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