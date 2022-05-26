Канберра, , 11:23 — REGNUM После одной из самых ужасных трагедий в техасской школе за последнее десятилетие в США и демократы, и республиканцы указывают на Австралию в качестве примера, где власти ужесточили законодательство для покупки оружия. Однако Дэвид Смит из Центра американских исследований при Сиднейском университете считает, что в США активно идет кампания по дезинформации, целью которой является продемонстрировать, что уровень преступности на австралийском континенте увеличивается. Об этом он рассказал 26 мая в интервью телеканалу Nine News.

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После стрельбы в Порт-Артуре в 1996 году в Австралии запретили покупку всех полуавтоматических винтовок, а власти также осуществили выкуп уже приобретенного данного вида оружия у населения.

Сторонники контроля над огнестрельным оружием в США считают, что запрет в Австралии имел ошеломляющий успех, однако многие с таким видением не согласны.

«Идет сумасшедшая кампания по дезинформация, утверждающая, что уровень преступности в Австралии резко вырос, а австралийцы живут в страхе … Это чистые выдумки, но они распространяется через социальные сети», — сказал Дэвид Смит.