Любим, Ярославская область, , 11:28 — REGNUM В Любиме Ярославской области из-за наступивших холодов снова включили отопление. Об этом в социальных сетях сообщили представители Единой дежурно-диспетчерской службы Любимского района.

Батарея

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, Любимское МУП ЖКХ с 25.05.2022 по 29.05.2022 возобновит подачу теплоносителя в дошкольные учреждения, школы, объекты здравоохранения, культуры и жилищный фонд», — лаконично сообщили в службе.

Между тем, заявлений от других районов о возобновлении отопительного сезона не поступало, а в мэрии Ярославля подчеркнули, что включать отопление не будут — гидравлические испытания уже начались.

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