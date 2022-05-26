Любим, Ярославская область, 26 мая 2022, 11:28 — REGNUM В Любиме Ярославской области из-за наступивших холодов снова включили отопление. Об этом в социальных сетях сообщили представители Единой дежурно-диспетчерской службы Любимского района.
Между тем, заявлений от других районов о возобновлении отопительного сезона не поступало, а в мэрии Ярославля подчеркнули, что включать отопление не будут — гидравлические испытания уже начались.
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