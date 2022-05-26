Лос-Анджелес, США, , 11:20 — REGNUM Сервис Netflix выпустит спин-офф сериала «Семейка Аддамс» под названием «Уэнсдэй» уже осенью этого года. Об этом 26 мая сообщает Collider.

Кристина Риччи в роли Уэнсдэй Аддамс Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США

Главную роль в сериале исполнит Дженна Ортега — режиссёром стал Тим Бёртон. Шоу «Уэнсдэй» расскажет о том, как главная героиня пытается отточить свои экстрасенсорные способности и выжить в школе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актриса Кристина Риччи, которая сыграла Уэнсдэй в серии фильмов «Семейки Аддамс», появится в новом шоу Бёртона. Пока неизвестно, какую роль она исполнит.

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