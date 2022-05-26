Москва, 26 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. ЦБ РФ удалось сохранить финансовую устойчивость банковской системы, замедлить темпы инфляции, укрепить курс российского рубля после его ослабления на фоне политической нестабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила преподаватель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Елена Зеленева.

Picserver.org Инфляция

«В марте–мае 2022 года денежно-кредитная, валютная и макропруденциальная политика Банка России показали свою эффективность. Регулятор смог сохранить финансовую устойчивость банковской системы, замедлить темпы инфляции, укрепить курс российского рубля после его ослабления на фоне политической нестабильности, — сказала Зеленева. — Политика импортозамещения, использование параллельного импорта сгладили спад предложения на российском рынке в условиях экономических санкций».

По ее словам, всё это способствовало сглаживанию дисбаланса спроса и предложения на российском рынке, снижению темпов инфляции и повышению доверия населения к государству, что и определило снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«С учетом результативности мер государственной экономической политики, роста доверия населения к ней, стабилизации курса российского рубля и замедления темпов роста цен следует полагать, что инфляционные ожидания населения продолжат снижаться в последующие месяцы», — предположила Зеленева.

По ее словам, осенью 2022 года есть риски небольшого роста сезонной инфляции на фоне урожайности, однако опасности устойчивого повышения инфляции в конце 2022 года не наблюдается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленева объяснила, почему ЦБ РФ решил понизить ключевую ставку.