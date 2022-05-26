Донецк, 26 мая 2022, 11:18 — REGNUM На «Азовстали» в Мариуполе выявлены и задержаны украинские боевики, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил. Об этом 26 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, такие «заблудившиеся не представляют активной угрозы».
Как сообщало ИА REGNUM, на последней стадии освобождения Мариуполя с территории завода «Азовсталь» вышли и сдались около 2,5 тыс. боевиков ВСУ и нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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