Донецк, 26 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На «Азовстали» в Мариуполе выявлены и задержаны украинские боевики, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил. Об этом 26 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная… Пока никто в этом не распишется», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, такие «заблудившиеся не представляют активной угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, на последней стадии освобождения Мариуполя с территории завода «Азовсталь» вышли и сдались около 2,5 тыс. боевиков ВСУ и нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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