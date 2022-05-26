Ангарск, Иркутская область, , 11:16 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 26 мая известило о заключении под стражу заместителя мэра администрации Ангарского городского округа.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает телеграм-канал ведомства, он арестован сроком на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия, должностные лица администрации Ангарского муниципального образования, в дальнейшем администрации Ангарского городского округа, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, будучи осведомленными, что договор о развитии застроенной территории, ранее заключенный с компанией-застройщиком, не соответствует требованиям градостроительного и гражданского законодательства Российской Федерации, является заведомо невыгодным для муниципального образования, а также что компания-застройщик по указанному договору фактически никакой строительной деятельности ранее не осуществляла и не планирует выполнять принятые на себя обязательства, на основании вышеуказанного договора незаконно предоставили в собственность юридического лица бесплатно девять земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных в городе Ангарске.

В результате указанных действий был причинен материальный ущерб в размере более 28 млн рублей.

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