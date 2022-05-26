Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве многодетной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 26 мая.

Арест Fidh.org

«В настоящее время он задержан. С его участием следователи выполняют необходимые следственные действия. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM сообщало, что ростовчанка вышла с работы 14 мая, но домой не вернулась. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 мая в гараже гаражного кооператива, расположенного в Ростове-на-Дону.

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