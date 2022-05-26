Брянск, 26 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки в ковид-госпитали поступили семь новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Лаборатории провели 1 879 447 исследований на COVID-19, подтверждено 161 795 случаев заболевания. Выздоровели 157 529 человек, в том числе 28 выписаны за минувшие сутки.

В летальной статистике коронавируса 4 017 записей.