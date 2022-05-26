Воронеж, , 11:15 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности установлен на территории Воронежской области на 26–27 мая, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Росгидрометцентра.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

По данным карты, на территории Воронежской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. Предупреждение о ветре действует до 06:00 27 мая.

По данным Воронежского гидрометцентра, 26 мая в Воронеже ожидается уже почти по-летнему тепло — днём воздух прогреется до +24 градусов. При этом ожидается юго-западный ветер и возможны дожди. 27 мая днём будет около +18…20, и также возможны дожди.