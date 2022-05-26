Оренбург, , 11:14 — REGNUM В Оренбурге полицейские выявили подпольное производство ядовитой «незамерзайки». Деятельность нелегального цеха пресечена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Нелегальный цех по производству «незамерзайки» пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, в производстве стеклоомывающей жидкости использовалась средство с метиловым спиртом. Известно, что 29-летний оренбуржец с 1 декабря 2021 по апрель 2022 года арендовал нежилое помещение. В нём осуществлялось производство, хранение и реализация стеклоомывающей жидкости.

В нелегальном цехе обнаружено оборудование, семь пластиковых ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью на основе метилового спирта, 23 емкости по 5 литров готовой продукции, 176 пустых бутылок, этикетки и крышки. Сырье и образцы готовой продукции направлялись на исследование. Эксперты подтвердили наличие метилового спирта в жидкости.

В настоящее время материал для принятия решения направлен в Роспотребнадзор.