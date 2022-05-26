Донецк, 26 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 47 украинских боевиков, сообщили 26 мая в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок семь украинских националистов, одну огневую позицию 152-мм самоходных артиллеристских установок 2С3 «Акация», два танка, три БМД и один полевой склад с боеприпасами. Захвачены одна 152-мм буксируемая пушка-гаубица «Мста-Б», три БМП и один танк», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили 257 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов по территории республики, обстреляв 11 населенных пунктов.