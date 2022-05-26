Владивосток, 26 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Днем 26 мая во Владивостоке случилось возгорание в двухэтажном здании пиццерии на улице Некрасовской. Уже через 8 минут после вызова пожарные были на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

61.mchs.gov.ru Пожарные

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До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек. Над входом в здание горела обшивка. Здание повреждено огнём на площади около 3 кв. метров, погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Днём ранее пожарные тушили возгорание в продуктовом магазине на улице Ватутина.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на башенном кране ликвидировали в Самаре.