Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В связи с празднованием Дня города метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно с 28 на 29 мая. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Хотя перевозить пассажиров вагоны будут и днём, и ночью, интервал их движения будет увеличен. К тому же с 2:00 до 4:30 для проезда в метро можно будет приобрести за наличные только жетоны в кассах и автоматах в вестибюлях станций.

В это время изменится и режим движения городского наземного транспорта. Автобусы №8,12,56,77,80,93, 106, 114, 142 и 154 и троллейбус № 46 будут перевозить пассажиров с 00:00 до 6:00 с интервалом движения 30 минут.

Напомним, что в Петербурге запланировано свыше 170 мероприятий ко Дню города. Наиболее масштабные пройдут непосредственно 27 и 28 мая. Так, жители и гости города смогут увидеть в ночь на 29 мая Фестиваль огня.

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