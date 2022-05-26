Донецк, , 11:07 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

Новая атака зафиксирована в 10:50. С позиций в Авдеевке боевики совершили обстрел города Ясиноватая. Всего из БМ-21 «Град» выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск.