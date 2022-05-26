Новосибирск, 26 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области 26 и 27 мая работает делегация Совета Федерации России. В центре внимания сенаторов — исполнение постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

Делегация уже посетила экспериментальное производство Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, в том числе участки производства оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов и площадку строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета. Сенаторы проконтролировали ход строительства важнейших объектов проекта «Академгородок 2.0»

В составе делегации председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.