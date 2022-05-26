Бузулукский район, Оренбургская область, 26 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области приведут в порядок ещё один въезд в Бузулукский бор со стороны села Державино. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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В 2022 году капитально отремонтируют почти 11 км подъездных путей от автодороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук - Уральск к селам Державино и Могутово. Автодорога подъезд к селу Державино и участок дороги Державино – Могутово были построены более 50 лет назад и капитально не обновлялись.

«Национальный парк — одна из главных достопримечательностей региона, уникальная территория и точка притяжения гостей со всей страны. Внутренний туризм — важное направление развития региона. В прошлом году мы обновили основной въезд в парк – более 22 км автодороги Бузулук-Колтубановский. Капитальный ремонт второго въезда улучшит транспортную доступность уникального природного парка, привлечет больше туристов», — сказал губернатор Денис Паслер.

Напомним, национальный парк «Бузулукский бор» расположен на территории трех районов Самарской и двух районов Оренбургской области. Главная достопримечательность — около 60 тысяч га соснового леса, которому около 7 тысяч лет.