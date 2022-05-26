Москва, 26 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня Центробанк РФ опять понизил ключевую ставку. Регулятор не стал ждать очередного заседания Совета директоров и провел внеплановое заседание. Решение было ожидаемо и предсказуемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF Арам Налбандян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Также этого события ждал Минфин и корпорация МСП, обеспечивающая поддержку малого и среднего предпринимательства, предоставляя льготные кредиты для бизнеса.

Снижение ключевой ставки связано с тем, что текущий темп инфляции начал замедляться, тем самым появилась возможность для дальнейшего снижения ставки.

По данным ЦБ, в апреле годовая инфляция должна была составить 18%, сейчас этот показатель снижен до 15%. Уже в начале мая инфляция начала медленно опускаться, это хорошо заметно при изучении недельных показателей.

Тем не менее, цены на некоторые группы товаров продолжают расти (автомобили, автозапчасти, электроника и т.д.). Это связано с сокращением импорта и ограничением предложения на рынке.

Кроме того, снижение ключевой ставки должно помочь ослабить курс рубля, который сейчас находится на позициях, не выгодных российской экономике.

Правда роль ключевой ставки в этом отношении достаточно мала, гораздо больше на курс способно повлиять ослабление ограничений в отношении валютного регулирования.

Ожидается, что снижение порога обязательной продажи валютной выручки с 80 до 50% сможет остановить укрепление рубля и ослабить его.

Более того, снижение ключевой ставки — это реальная мера поддержки для российского бизнеса, который в период максимального повышения фактически был отрезан от получения дополнительного финансирования за счет кредитных средств», — пояснил эксперт.

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